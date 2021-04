Terminati i lavori all’edificio delle ex scuole di Castiglione Tinella

Le ex scuole in frazione Balbi

Sono finiti i lavori di ristrutturazione che hanno interessato l’edificio delle ex scuole di frazione Balbi, a Castiglione Tinella.

Il fabbricato oggi accoglie il circolo Acli del Buon Consiglio, in appoggio al vicino santuario.

Grazie a un contributo statale di circa 19.500 euro, si sono potute sostituire tutte le persiane del fabbricato e alcune porte, comprendendo anche la parte che ospitava il vecchio ufficio postale.

I nuovi infissi sono in alluminio color legno, materiale di alta qualità che saprà resistere a lungo nel tempo. In programma, c’è poi un nuovo intervento che riguarderà il rifacimento dell’intonaco e la ritinteggiatura della facciata sud, oltre al ripristino del marciapiede in autobloccanti.