Un distretto commerciale diffuso, unico e di territorio per ripartire. La Valle Grana ci prova

Anche Caraglio, come comune capofila, insieme a tutti i centri dell’Unione Montana Valle Grana ha depositato la richiesta per partecipare al progetto del bando relativo all’istituzione dei distretti commerciali della Regione Piemonte.



“L’idea è quella di coinvolgere le attività produttive di tutti i centri dell’Unione Valle Grana – commenta il sindaco di Caraglio Paola Falco – intende offrire sviluppo alle attività produttive, compresi gli esercizi legati al turismo o che abbiano il fine di promuovere i prodotti locali. Il bando permette di usufruire, per i negozi di vicinato, di modalità di vendita innovative che i tempi attuali impongono. E’ una prima adesione vedremo come il progetto sarà colto."



"Come comune abbiamo coinvolto tutte le unità commerciali - aggiunge il primo cittadino caragliese - oltre ai circa 80 negozi associati all’associazione ‘La Finestra’ e ai consorzi di valorizzazione dei prodotti tipici del territorio come zafferano e aglio. Lo sviluppo commerciale deve diventare un volano per tutta l’attività turistica e alberghiera di tutta la valle. Per questo motivo il progetto va di pari passi con la promozione culturale e di servizi per il turismo outdoor. Come la porta di valle che sorgerà al Filatoio. Motivo per cui abbiamo chiesto il partenariato di Gal, Fondazione Artea e Fondazione Filatoio Rosso di Caraglio.”



Una volta approvato il contributo regionale servirà a sostenere le spese per l’individuazione e costituzione dei distretti e per predisporre un programma di interventi strategici per il commercio.



“Le agevolazioni - si legge nella presentazione del bando della Regione Piemonte - sono corrisposte tramite contributi in conto capitale nell’entità del 80% della spesa ammessa per ciascuna istanza comunale, nel tetto massimo di contributo di euro 20.000, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Il contributo verrà corrisposto in due soluzioni: un acconto del 50% in seguito a comunicazione dell’avvio dell’attività progettuale ammessa a contributo; il saldo del 50% a ultimazione del progetto.”



Nel progetto presentato dal comune di Caraglio - ma che coinvolge tutti i comuni dell’Unione (Castelmagno, Pradleves, Montemale di Cuneo, Valgrana, Monterosso Grana, Cervasca e Bernezzo) – è stato sviluppato un accordo, come prevede il bando, con un’associazione datoriale.



Il partner stabile e manager del distretto del commercio valgranino sarà la Confcommercio di Cuneo a cui afferiscono molte realtà economiche di questo territorio.