Busca, Lys Gomis presenta la sua Scuola Portieri: "Uno staff vincente e grandi obiettivi"

Una nuova avventura, ricca di belle aspettative. È con questo spirito che Lys Gomis ha annunciato nei giorni scorsi l’apertura della Scuola Portieri che porta il suo nome e che opererà sul territorio di Busca, rivolgendosi però a tutti i giovani numeri uno della provincia di Cuneo.

La sua decisione, a 31 anni compiuti e dopo più di cento presenze tra i professionisti, di iniziare a insegnare ai più giovani, è nata nel giro di poco tempo: “Devo ringraziare il Bisalta, e in particolare Kevin Sacco, per avermi dato la possibilità di tornare in campo dopo un brutto infortunio che mi aveva davvero messo in difficoltà. Poi, è arrivata l’opportunità di lavorare con il Busca e non me la sono lasciata sfuggire: avere al mio fianco una società in grande crescita che opera come una grande famiglia non potrà che aiutarmi a crescere”.

Sono nitidi anche gli obiettivi che hanno portato ad immaginare la scuola: “Vorrei riuscire a trasmettere agli altri ciò che un infortunio e alcune scelte hanno tolto a me. Sarei felice di trovare un nuovo Lys Gomis tra i ragazzi che sceglieranno di crescere con me. Entro in questa nuova realtà in punta di piedi, ma con le idee chiare: creeremo uno staff vincente, fatto di persone affamate e ambiziose, e cercheremo giovani sognatori pronti a mettersi in gioco con noi”.

La Scuola Portieri Lys Gomis si metterà al lavoro appena le prescrizioni sanitarie lo permetteranno. Gli eventi in cantiere sono già tantissimi. Si partirà con una tre giorni di sedute gratuite insieme a Lys nel mese di maggio, quindi, sempre a maggio, è previsto un mini-stage distribuito su tre giorni, che farà da apripista a un altro stage della durata di tre giorni, programmato a giugno, al quale prenderanno parte anche i fratelli di Lys, Alfred (attuale portiere del Rennes, in Ligue 1 francese) e Maurice (attuale portiere della Spal, in Serie B).A luglio, il clou, con due settimane di stage completo rivolte a tutti. Con il mese di agosto, infine, sarà la volta dei portieri impegnati nei campionati agonistici e con le prime squadre: per loro, verranno proposte delle sedute di preparazione per arrivare al meglio al debutto ufficiale della nuova stagione.

Maggiori indicazioni verranno fornite nelle prossime settimane.

Per informazioni è possibile contattare il numero 339.6293440.