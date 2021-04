Igliano, una donna ferita nello scontro tra auto e moto

Non sarebbero gravi le condizioni della donna ferita nell’incidente verificatosi poco dopo le 16 di oggi (venerdì 2 aprile) a Igliano, dove un’auto e una moto sono andate a scontrarsi per ragioni che saranno oggetto di accertamento da parte delle forze dell’ordine.



Ad avere la peggio nello scontro la donna seduta nel posto del passeggero della moto, mentre l’uomo alla guida risulta illeso, così come il conducente dell’auto.



La persona ferita è stata affidata alle cure dei medici del 118. Sul posto anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi.