Soccorso da parte dei Vigili del Fuoco di Saluzzo e Busca, intervenuti su un incidente stradale a Centallo, non a Saluzzo come segnalato in un primo momento, in località Boschetti.

Un'auto è finita fuori strada andando a scontrarsi contro un muro. Il conducente, un uomo di 57 anni, purtroppo non ce l'ha fatta, è morto nell'impatto.

Sul posto la Croce Rossa di Busca e il 118 di Saluzzo.