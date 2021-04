Nubi, pioggia e primo calo termico per il weekend di Pasqua

Alta pressione sino a domani poi una bassa pressione disposta sull’Europa nord-orientale si distenderà verso l'Italia, portando un primo peggioramento atmosferico a partire da sabato tarda mattina con nubi qualche pioggia ed un primo calo termico. Entreranno infatti in azione venti di Bora e un conseguente passaggio rapido e instabile. Poi ancora nuvolosità irregolare e colonnina di mercurio nuovamente entro i canoni di stagione per Pasqua e Pasquetta. Continua a preoccupare il pesante deficit precipitativo con più di 2 mesi senza precipitazioni rilevanti.

Minime in pianura intorno 6-11°C e massime 16 - 25°C. Al mare minime intorno 9- 10°C e massime 13-20°C.

In pianura venti forti da Nord in rotazione da domenica. Al mare venti forti da Nord in rotazione da Sud domenica.