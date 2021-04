A Cuneo il "Festival della Gioia": tutto pronto per l'evento solidale virtuale di cooperativa Emmanuele e parrocchia San Paolo

Tutti i video raccolti verranno proiettati in una o più serate dopo Pasqua nel salone della chiesa e in contemporanea in diretta live sul canale YouTube della Parrocchia San Paolo. In quell’occasione i video saranno votati da una giuria composta da alcune realtà dell’area “sociale” del quartiere San Paolo per decretare il video più “emozionante”, che sarà il vincitore del Festival.