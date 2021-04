“Panero per Verzuolo Bene Comune” sul Consiglio comunale CONSIGLIO COMUNALE

Consiglio comunale importante, ieri sera 31 marzo, per le scelte da farsi nel 2021 e le prospettive future qui riassunte dal gruppo di maggioranza “Panero per Verzuolo Bene Comune”.

In apertura il Consiglio ha osservato un minuto di raccoglimento per le vittime del Coronavirus e di ringraziamento ai medici, operatori sociosanitari e ai preziosi volontari, aggiornando sul numero di tamponi eseguiti (925) nella postazione allestita in piazza Martiri della Libertà grazie alla Protezione Civile e ai medici di base.

La seduta ha poi approvato l’accettazione di una donazione alla Casa di riposo e alla Parrocchia di Verzuolo. Poi il Consiglio ha determinato l’importo dei gettoni di presenza dei consiglieri.

Quindi il Consiglio ha approvato il DUP, Documento Unico di Programmazione, contenente gli indirizzi strategici riferiti al mandato elettorale ricevuto, fondamentali per la Verzuolo del futuro. La sua redazione, a causa della pandemia, è stata molto complessa e ha dovuto ancora di più del passato bilanciare al meglio gli aspetti economici e sociali. La successiva approvazione del Bilancio Preventivo è stata indispensabile anche per consentire decisioni in materia di cura delle persone e di investimenti di opere pubbliche. I punti qualificanti dei due documenti (e quindi del programma di mandato) sono: sostenibilità ambientale e sociale, formazione, sicurezza, welfare del territorio, infrastrutture, famiglie e crescita demografica (già nel 2020 attestatasi a +18).

Il bilancio pareggia a 5 milioni di euro con 3 milioni 100 mila euro di entrate tributarie e ben 3 milioni 700 mila euro di spese di gestione. Ecco il motivo avere l’equilibrio di bilancio. Tra le difficoltà del garantire l’equilibrio di bilancio la non completa autonomia finanziaria del Comune imposta dallo Stato, gli indirizzi della Corte dei Conti ed i vincoli posti dal revisore dei conti.

A maggioranza il Consiglio ha confermato l’Irpef decisa nel 2020, con aliquote differenziate in relazione agli scaglioni di reddito, una riduzione per i redditi fino 15.000 € e l’istituzione del fondo per la restituzione dell’Irpef per chi ha un Isee inferiore ai 18.000 €.

L’aliquota IMU, invece, è stata portata al 10,5%, comunque contenuta rispetto alle scelte di Comuni limitrofi. Tra le motivazioni che hanno costretto all’aumento anche la riduzione dei trasferimenti statali che hanno causato una perdita di 320mila euro al Comune di Verzuolo. Si ricorda che comunque prima casa e fabbricati costruiti per la vendita restano esenti. Inoltre, Verzuolo pratica una riduzione per i canoni concordati, scelte di attenzione ai bassi redditi, alle imprese e quindi all’occupazione, con la consapevolezza che occorre una riforma fiscale nazionale per non scaricare un peso enorme sule future generazioni, per avere un fisco più equo e combattere l’evasione.

Tra gli aspetti positivi del bilancio anche la riduzione dell’indebitamento per mutui e prestiti avviati con la Giunta Marengo che nel 2024 sarà azzerato. Tre le opere pubbliche importanti che invece saranno realizzate nel prossimo triennio: la riqualificazione complessiva di Piazza Martiri della Libertà, quella di via Griselda, la difesa spondale del rio Bealerasso, la sistemazione del Salone Condominio Sole. Il Consiglio ha già approvato la destinazione di 6.000 € per la ristrutturazione della cappella di Sant’Anna di Magnone a Falicetto.

Il Consiglio, invece, non ha approvato la mozione della minoranza sulla Strada di Santa Cristina, perché da perfezionare nella proposta e nella praticabilità di copertura finanziaria, essendo la strada poderale e non comunale. La maggioranza ha confermato che a luglio, con la gestione dell’avanzo del 2020 confermerà le scelte elettorali di attenzione a Santa Cristina con la valorizzazione del percorso storico, turistico e paesaggistico che dal Borgo Antico, Antica Parrocchiale, Castello si potrà inserire nel progetto “Saluzzo capitale della cultura”.

In conclusione del Consiglio la consigliera comunale Livia Barale ha riferito circa la situazione degli anziani a Verzuolo, il Sindaco e la Segretaria comunale hanno precisato sulle assunzioni di personale e l’Assessore Mattia Quaglia sinteticamente sugli interventi programmati per i lavoratori stagionali del settore frutticolo. Approvata, infine, la mozione sulla conferma delle scelte dell’Amministrazione comunale per la mobilità ciclabile.