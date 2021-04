Al via il 10 aprile la vaccinazione degli “over 70” a Verzuolo

Sabato 10 aprile, a partire dalle ore 9, inizieranno, a Verzuolo, le operazioni di vaccinazione dei cittadini di età compresa dai 70 ani 79 anni.

È il nuovo step della campagna vaccinale, che giunge dopo la vaccinazione degli “over 80”.

Il centro vaccinale sarà allestito all’interno della “Casa della salute” della cittadina, in piazza Andrea Willy Burgo. “L’obiettivo – spiegano dal Municipio – è prevenire il diffondersi della pandemia, quale attenzione al singolo cittadino e, quindi, a tutta la comunità verzuolese”.

Dei nove medici di famiglia operanti a Verzuolo, sei hanno aderito al servizio: ciò significa, come confermato dal Comune, che gli assistiti dei tre medici di base che non prendono parte alla campagna verranno messi in attesa, come eventuale “riserve” in caso di dosi avanzate, altrimenti saranno poi convocati per la vaccinazione presso l’ospedale di Saluzzo.

Nella casa della salute verranno vaccinati tutti gli “over 70” che hanno sottoscritto la loro preadesione sul portale “Il Piemonte ti vaccina”. Proprio per questo, “al fine di contribuire a facilitare la procedura di prenotazione”, anche l’Amministrazione comunale di Verzuolo ha aperto, sotto i portici del Municipio - in corrispondenza della porta di ingresso del Comune – uno sportello informatico di supporto per gli anziani, grazie alla collaborazione di preziosi giovani volontari e della Protezione civile.

L’iniziativa è coordinata dall’assessore Simona Olivero.

Possono rivolgersi allo sportello gli anziani dai 70 ai 79 anni, portando carta d’identità, tessera sanitaria, il proprio numero di cellulare e un ulteriore numero telefonico, oltre ad una e-mail di un parente disponibile ad aiutare nella procedura.

Nelle prime due giornate di apertura dello sportello, ieri (1 aprile) ed oggi, sono stati 33 gli anziani che si sono avvalsi del supporto per l’adesione alla campagna vaccinale.

I prossimi appuntamenti saranno martedì 6 aprile, dalle 9 alle 11, e mercoledì 7 aprile, dalle 15 alle 17.

“Si tratta – commenta il sindaco Giancarlo Panero – di un supporto utilissimo per raggiungere l’obiettivo della tutela della salute di tutti i cittadini in particolare di chi ne ha più bisogno”.

“Rimarchiamo l’appello ad aderire senza indugio alla vaccinazione – aggiunge l’assessore Olivero – superando i timori non giustificati sulla tipologia del vaccino”.

“Il Comune di Verzuolo – conclude Panero – continua il suo impegno nella lotta contro il Coronavirus e, in particolare, per la vaccinazione.

Un’azione per la quale ci sentiamo in dovere di ringraziare il direttore del distretto Asl di Saluzzo, il dottor Gabriele Ghigo, il coordinatore dei medici di famiglia, dottor Matteo Dematteis, e tutti i medici di famiglia e gli infermieri che partecipano all’iniziativa”.

Il Comune si accollerà anche parte delle spese per il personale vaccinatore che opererà nella Casa della Salute.