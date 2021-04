Gli studenti del Liceo Bodoni regionali delle Olimpiadi di Scienze Naturali 2021

Mercoledì 24 marzo 2021, quattro studenti del biennio: Marta Botta V Ginnasio, Alaa Benballa - Elena Piacenza e Matilde Chiri 2^B, e otto del triennio divisi in due categorie: Biologia: Chiara Ladiglione e Francesca Gregorio 3^A, Lorenzo Vaglienti e Sara Levrone 5^D, e Scienze della Terra: Elena Giusiano e Sofia Marchetti 5^D, Flavia Anton II Classico, Tommaso Revelli 3^A, del Liceo “G.B. Bodoni” di Saluzzo hanno partecipato alla fase regionale delle Olimpiadi di Scienze Naturali 2021. La prova si è svolta su Google Moduli, mentre la selezione all’interno dell’istituto sulla piattaforma Quizziz l’undici febbraio.

Alle 9:55 circa, ci siamo collegati al sito dell’ANISN (Associazione Italiana Insegnanti di Scienze Naturali) dove abbiamo potuto scaricare il PDF con il testo della prova. Dalle 10:00 abbiamo potuto selezionare la risposta che ritenevamo corretta tra quattro opzioni. Volendo, era possibile non rispondere. Ogni risposta esatta fa aumentare il punteggio di tre punti, ogni risposta errata lo fa diminuire di un punto.

Inizialmente, a causa del gran numero di persone connesse contemporaneamente, alcuni di noi non hanno potuto aprire il file contente i quesiti. Fortunatamente, dopo pochi minuti, il problema è stato risolto.

Quattro ragazzi del triennio hanno gareggiato nella batteria “Biologia”, i rimanenti in quella “Scienze della Terra”. Io facevo parte della prima categoria.

Le domande erano relative a diversi argomenti: i coloranti naturali, il virus Sars-cov-2, i gruppi sanguigni, i reni, i fiori appartenenti alla famiglia delle Leguminose… La parte conclusiva, il famoso “domandone” riguardava le differenze a livello anatomico tra delfini, rane e squali.

Si doveva consegnare entro e non oltre le 11:20. Dopo di che, abbiamo ripreso normalmente le lezioni.

Il 31 marzo sono finalmente uscite le classifiche, ottimi piazzamenti per tutti! Da segnalare in particolare un 4° posto per Lorenzo Vaglienti e un 2° posto per Tommaso Revelli.

Francesca Gregorio

3^A

Liceo Bodoni -Saluzzo