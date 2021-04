Anche Dronero celebra la Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull'Autismo.

"Ci teniamo a ricordare questa giornata - commentano dall'Amministrazione comunale - garantire l'inclusione è fondamentale. Da parte nostra, come amministrazione comunale, l'impegno affinché non manchi quel particolare tipo di sensibilità nei confronti di persone che sono in difficoltà e che giustamente devono avere un canale preferenziale come aiuto".

Promosso dalle Nazioni Unite, questo giorno è un'occasione di riflessione. L'importanza non soltanto della conoscenza riguardo questa patologia ma, come riportato nel punto 8 dell’Agenda 2030, di un agire concreto che abbia come obiettivo la riduzione disuguaglianze nell'accesso al mondo del lavoro per le persone con disabilità.