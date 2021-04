Uova di Pasqua e dolcezza per i piccoli pazienti della Pediatria del Santa Croce e Carle di Cuneo [FOTO E VIDEO]

Non si ferma la solidarietà, nemmeno in periodo di pandemia.

Come a Natale scorso, anche per la Pasqua 2021 l'associazione ABIO di Cuneo ha coinvolto i vigili del fuoco per la consegna delle uova di Pasqua ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell'ospedale Santa Croce di Cuneo.

Sono otto al momento. Non essendo possibile portare le uova direttamente ai bambini, questi sono stati affidati alla direttrice dottoressa Eleonora Tappi, che li consegnerà, assieme al personale, ai piccoli pazienti.