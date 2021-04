Cuneoginnastica: buone prove a Chieri nel campionato di Serie D

Palestra Equilibrea, Chieri. Campionato di serie D di ginnastica artistica femminile della Federazione Ginnastica d'Italia.

L' A.S.D. Cuneoginnastica scende in campo con due compagini per questa seconda prova di campionato a squadre, portando in campo due gruppi composti rispettivamente da ginnaste più esperte e da quelle che lo sono un pò meno.

La prima squadra a scendere in campo era composta da Nelli Greta e Calandri Marta, ginnaste che si sono esibite su tutti e quattro gli attrezzi con grande determinazione e precisione. Alcune compagne di squadra purtroppo erano assenti per problemi di salute.

La seconda squadra, composta da Bisconti Tiziana, Albanese Ilaria, Mauro Sveva, Isaia Marta e Bragoli Veronica impegnata in un'altra categoria e prima nella tappa precedente ha dimostrato tutto il suo valore conducendo una buonissima prova.

La gara, svoltasi nel pomeriggio, è cominciata a trave proseguendo poi a corpo libero, volteggio e parallele; le prove sono state portate a termine con decisione ed energia nonostante l'alto livello tecnico della gara e delle avversarie e l'elevato numero di squadre in competizione.

I tecnici delle squadre, Bongiovanni Stefania, Gattolin Margherita, Iris Menardi e Scavone Roberta sono molto soddisfatte dei risultati ottenuti: "purtroppo il podio è sfumato per pochi decimi di punto ma la determinazione a fare meglio è sempre la stessa o aumentata ancor di più... " non sempre si vince...a volte si impara".