Pinocchio sugli Sci internazionale: Sofia Mattio seconda nel gigante Allievi femminile

Italiani subito a segno nella prima giornata delle finali internazionali della trentanovesima edizione del Trofeo Pinocchio sugli Sci all'Abetone.

Gli Allievi Children 2 Under 16 erano impegnati in Gigante e in campo femminile l’Italia ha messo a segno una doppietta: prima Camilla Vanni dello Sci Club Druscié Cortina, con il tempo totale di 1’,53”,44/100, con 26/100 su Sofia Mattio, cuneese dello Ski College Limone. Al terzo posto la slovacca Sophia Polak, con 37/100 di ritardo. Decima e undicesima le altre azzurre piazzate: sono Nora Pernstich a 2”,43/100 dalla vincitrice e Martina Sanin a 2”,76/100.

Podio tutto italiano nella gara maschile: vittoria di Sebastiano Zorzi con il tempo di 1’,50”,81/100, davanti a Edoardo Baldo staccato di 1”,39/100 e a Lorenzo Gerosa, giunto ad 1”,42/100.

Doppia vittoria italiana anche nei due Slalom della categoria Ragazzi Children Under 14. La prova femminile è stata vinta da Anais Lustrissy in 1’,40”,28/100, con 25/100 di vantaggio sulla slovena Tija Radelj e con 1”,60/100 su Alessandra Di Sabatino.

Nella gara maschile successo dell’altoatesino David Castlunger con il tempo totale di 1’,37”,17/100, con 3”,73/100 sullo sloveno Joza Smit e 4”,19/100 sull’ungherese Milan Schneider con 4”,19/100 di svantaggio. Fuori nella prima manche Lorenzo Cuzzupè dell’Equipe Pragelato.