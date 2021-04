A Cuneo arriva NELR.IT - Non è la Radio, piattaforma virtuale che punta sulla qualità dei contenuti

Una piazza virtuale dove raccontare, informare, intrattenere, condividere; un luogo aperto e indipendente, dove trovare storie vicine e lontane: questo è Nelr.it - Non è la Radio, il nuovo progetto dello speaker radiofonico cuneese Marco Malinki.

Due i tipi di contenuti che animeranno la piattaforma "http://www.nelr.it/, online a partire dal mese di aprile: podcast e video. Da qualche giorno sulla pagina Facebook e sull’account Instagram del progetto si susseguono gli annunci dei primi nomi degli autori dei format di Nelr.it - Non è la Radio.



DA DOVE NASCE L’IDEA DI NELR.IT – NON È LA RADIO

Se c’è una cosa che non ha mai spaventato Marco Malinki è sperimentare: è stato lui a portare a Cuneo un format quale il quiz Dr. Why e le prime escape room. Forte di un’esperienza pluriennale nel mondo delle radio locali e negli ultimi anni anche di conduttore di programmi video, Malinki come tanti trentenni ha fatto di necessità virtù: se da un lato l’anno pandemico è stato causa di difficoltà per le sue attività nel campo degli eventi, dall’altro è stato anche l’occasione per trasformare in realtà un’idea composita come quella che sta alla base del progetto Nelr.it - Non è la Radio.



UN PROGETTO IBRIDO E COLLETTIVO

Nelr.it - Non è la Radio nasce con l’obiettivo di trovare una collocazione intermedia tra radio e tv locali, attraverso un approccio che fa dell’originalità e della qualità dei contenuti le sue linee guida. Su http://www.nelr.it si tratteranno molteplici temi e argomenti: attualità e informazione, turismo e promozione del territorio, terzo settore, cultura, eventi, mondo digitale, musica, sport, cucina e viaggi. A farlo saranno professionisti e figure di eccellenza del territorio in collaborazione con enti e partner privati. La pluralità di voci è una delle caratteristiche fondamentali del progetto, che punta a diventare un punto di riferimento a livello locale, sia sul fronte dell'informazione sia sul fronte di intrattenimento e tempo libero.



I PRIMI NOMI

Da aprile sul sito web http://www.nelr.it si parlerà di cultura con Roberto Audisio, capo delegazione FAI Cuneo, di imprese e tecnologia con l’imprenditore digitale e scrittore Antonio Valerio Ferrero, di cucina del territorio con Elio Parola, titolare dell’Open Baladin Cuneo, di eventi con la wedding planner Monia Re, di musica con il dj e producer Gabriele Giudici in arte Judici, di una missione in Iraq di Medici Senza Frontiere con l’antropologa Giulia Marro, di satira con il curatore del canale SpurgatoCN, di culture lontane con la viaggiatrice “zaino in spalla” Noemi Bruno e di molto altro con autori che verranno svelati prossimamente.



MARCO MALINKI, IDEATORE DI NELR.IT - NON È LA RADIO

Nelr.it - Non è la Radio è un progetto che nasce da idee e suggestioni che avevo in testa da tempo e a cui sono riuscito a dare forma nell’ultimo anno. La radio è e rimarrà sempre una delle mie passioni più grandi, ma con questo progetto mi sono dato l’obiettivo di smontare il concetto di radio tradizionale basata sul palinsesto per lavorare nell’ottica di una fruizione on demand. I tanti contenuti che saranno online da aprile non sarebbero stati possibili senza l’entusiasmo contagioso di tutte le voci e i volti di questo progetto, a cui va il mio ringraziamento personale per averci creduto fin dall'inizio, anche quando il punto di arrivo sembrava lontano.



Info:

http://www.nelr.it/

https://www.facebook.com/nelrcuneo

account Instagram https://www.instagram.com/nelr.it

info@nelr.it