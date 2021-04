Abbellire i prati incolti della Riviera: il regalo pasquale di "Mastro Geppetto" ai droneresi

Gianpaolo Rovera, presidente dell'associazione dronerese "Mastro Geppetto": <<È L'AVERE CURA, nel significato profondo e, per questo, impegnativo. Non è soltanto un obiettivo per noi, ma una consapevolezza quotidiana. Un gesto verso se stessi che, di conseguenza, è anche nei confronti degli altri. Nascono così tutti i progetti, che desiderano anche essere concreto supporto al Comune per quella che è l'opera di valorizzazione del territorio. Questa iniziativa, in particolare, è stata pensata per Pasqua, rivolta ai cittadini affinché possa simboleggiare ed essere per tutti un augurio di rinascita>>.

A Dronero, "Mastro Geppetto" è una delle realtà molto attive e propositive. Formalmente costituita il 10 gennaio 2014, questa associazione è formata da fabbri, falegnami, muratori, giardinieri, hobbisti ma anche persone semplicemente appassionate.

Un atto d'amore verso la propria città. Il motto dei Geppetti, i volontari, è: "Dronero quanto mi piaci: ti voglio sempre più bella".

Negli anni moltissime iniziative ed ora, in vista di Pasqua, un nuovo obiettivo: recuperare ed abbellire i prati incolti della "Riviera" (area turistica di Dronero, tra il Ponte Vecchio ed il Mulino Cavanna).

Nel ripulire i terrazzamenti, i Geppetti hanno recuperato bottiglie di vetro, plastica, seggiolini delle bici ed altro materiale, riempiendo ben 5 sacchi grandi di rifiuti. L'erba del prato è stata poi tagliata con il decespugliatore ed i sacchi di rifiuti portati a smaltire presso l'area ecologica.

Un lavoro molto impegnativo che, però, apre alla speranza di portare avanti un progetto che l'associazione ha in mente di realizzare, in collaborazione con il Comune, la Parrocchia ed altre associazioni del territorio.

In quella simbologia legata al periodo pasquale, un gesto concreto per la rinascita di una zona a forte valenza turistica.