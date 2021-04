“Dopo l’inverno, torna sempre la primavera”: il messaggio di speranza dei ragazzi della terza età della valle Stura

Per partecipare e per capire come fare ad accedere contattare le educatrici Elena Barberis 3881178400 o Alessia Bagnis 328 541 9083.

Il gruppo attivo, nato nel 2017, continua ad incontrarsi online per stare insieme, ideare e organizzare delle attività per sè o per la comunità. I principali obiettivi sono incentivare la solidarietà tra pari, la reciprocità e l’autonomia, mirando al miglioramento della salute degli anziani intesa in senso globale; predisporre occasioni di scambio e di sviluppo per una comunità competente e responsabile verso i suoi cittadini. Un progetto per “giovani anziani” impegnati nella promozione di attività volte ad aumentare il benessere personale e della comunità e, più in generale, al miglioramento della qualità di vita.