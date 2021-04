Nel Sabato Santo un suono unico e ancestrale dalle colline di Castagnito

Così come già fatto lo scorso anno si ritroveranno sui balconi delle rispettive case – invece che tutti insieme sull'incantevole belvedere del Castel Verde - i suonatori che nel centro roerino accompagnano lo scoccare del mezzogiorno del Sabato Santo (giorno di lutto per la morte di Gesù) al suono delle conchiglie.



L'antica tradizione, che vede sostituire i rintocchi delle campane della parrocchiale di San Giovanni Battista al suono delle conchiglie marine - custodite e tramandate dalle famiglie del paese di generazione in generazione - si è svolta da sempre in presenza, riunendo in gruppo i maestri della sonata sulla panoramica altura.



Per evitare la diffusione dei contagi, anche per questa Pasqua 2021 l'iniziativa si ripeterà nella modalità diffusa già sperimentata lo scorso anno, che vedrà lo svolgimento della "sonata" in maniera diffusa, dai balconi o dai cortili.



"Speriamo davvero possa essere l'ultima sonata a distanza – commenta il presidente della Pro Loco castagnitese Gaudenzio Allerino –. Così, se tutto andrà per il meglio, il prossimo anno potremo recuperare questa bellissima tradizione, come è sempre avvenuto in passato".