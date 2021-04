La Filca Cisl sulla dismissione dell'Ente Scuola Edile della sede alle Casermette di Boves

Egregio direttore in risposta a quanto accaduto all'interno del CDA della scuola edile come illustrato dalla Confartigianato, anche noi come Filca Cisl e componenti non comprendiamo la decisione presa di abbandonare le casermette di Boves, prendiamo le dovute distanze da quanto accaduto, ci dissociamo da eventuali ripercussioni negative che potrebbero verificarsi a discapito dell'ente stesso, con l'augurio che quanto prima si possano stabilire all'interno dell'ente i sani principi che tutti quanti siamo chiamati a compiere per il bene del sistema



Per la filca cisl

Il segretario generale

Vincenzo Battaglia