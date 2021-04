A Niella Tanaro esposto in municipio l'antico manoscritto legato al "Consorzio bealera di Corsaglia"

Ecco il piccolo tesoro che il comune di Niella Tanaro conserva nel palazzo municipale e che, da oggi, è esposto in una teca creata appositamente per preservarlo e renderlo visibile a tutti.

Negli scorsi mesi, il sindaco, Gian Mario Mina, aveva ricevuto in comune una lettera, dal presidente del "Consorzio bealera di Corsaglia" in cui veniva spiegata l'importanza e l'unicità del documento. Così, come promesso, il comune ha esposto l'opera di rara unicità e patrimonio di tutti i cittadini.

"Ringrazio di cuore il presidente Odello e tutti i consiglieri del consorzio e il signor Quaglia che non ha potuto presenziare all'esposizione ufficiale del manoscritto" - commenta il primo cittadino - "Questo manoscritto è una preziosa testimonianza della storia del nostro territorio ed è un patrimonio di tutti i niellesi, ed è giusto che venga valorizzato".

Il manufatto conservato in comune, datato 1733, è l'unica copia di un antico statuto che regolava il diritto di presa d'acqua dal torrente Corsaglia e la nascita del relativo consorzio (Leggi tutta la storia qui)