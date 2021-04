Bra, tragico destino per marito e moglie morti di Covid. Il virus ha negato loro l’ultimo abbraccio

Hanno trascorso la vita insieme e sono stati uniti, drammaticamente, anche nella morte. Il Coronavirus ha negato loro l’ultimo abbraccio, portandosi via le loro vite e un amore durato più di cinquanta anni.



Lui, Stefano Arnaldi aveva 80 anni e si è spento all’Ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno giovedì 1° aprile. Lei, Vittoria Ternavasio di anni ne aveva 78 anni ed è morta poche ore dopo, venerdì 2, nello stesso nosocomio. Come quelle vite intrecciate da sempre, il filo invisibile che le legava si è spezzato per entrambi dopo settimane di cure e di speranza.



Enormi il vuoto lasciato e il dolore per la figlia Clara con Dennis e per la loro nipote Amalia, colpiti da due lutti tanto gravi. Una notizia che ha scosso anche la comunità braidese e soprattutto l’ambiente del Santuario della Madonna dei Fiori, dove la coppia era apprezzata per il prezioso servizio.



Entrambi erano in pensione dopo una vita fatta di lavoro, tra sacrifici e soddisfazioni, non si sono mai lasciati un secondo e rappresentavano un esempio per la collettività. Poi è arrivato il Covid, che in tre settimane ha spazzato via tutto.



Tanti i messaggi di cordoglio che sono stati rivolti alla famiglia nelle ultime ore. I funerali saranno celebrati martedì 6 aprile, alle ore 15, nella chiesa parrocchiale di Sant’Andrea Apostolo. L’ultimo viaggio di Vittoria e Stefano sarà verso il cimitero cittadino di viale Rimembranze dove riposeranno insieme per sempre. L’ennesima tragedia causata dalla pandemia da Covid-19.