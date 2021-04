Dogliani, per 96 anziani del paese il richiamo del vaccino nella Cittadella delle Associazioni

Sessione di seconda dose di vaccinazione oggi, sabato 3 aprile, sempre presso la Cittadella delle Associazioni di Dogliani - per i 96 pazienti ultra ottantenni della zona, che fa seguito a quella già avvenuta lo scorso 13 marzo.



La giornata è stata coordinata dai consiglieri comunali Daniela Sandrone e Michele Giampaolo.



Ancora una volta le operazioni si sono svolte in modo impeccabile grazie alla professionalità del personale medico-sanitario e amministrativo dell'Asl Cn1, distretto di Mondovì, guidato dal direttore Enrico Ferreri.



Dal Comune di Dogliani arriva "un ringraziamento speciale per l’importante supporto organizzativo alla responsabile della Biblioteca Einaudi e settore Cultura e alla collaboratrice dell’ufficio Turistico, così come all’ufficio Tecnico Comunale, in particolare ai cantonieri. Grazie inoltre all’indispensabile contributo delle associazioni di volontariato doglianese: Volontari del Soccorso, Protezione Civile e Pompieri in Langa".



L’Amministrazione guidata da Ugo Arnulfo ha confermato la propria disponibilità per il proseguimento sul territorio dei prossimi appuntamenti di vaccinazioni per le varie categorie di età: ad oggi si è in attesa di nuove date per definire l’organizzazione dei Vaccine Day per gli over 70.