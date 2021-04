Eventi virtuali nella Granda per Pasqua e Pasquetta in zona rossa

Musica e iniziative culturali

In occasione del centenario della nascita di Astor Piazzolla, Alba Music Festival omaggia il grande artista argentino innovatore del tango, con una serie video nella quale verranno ripercorsi e approfonditi i tratti del suo stile, ma anche i momenti principali della sua esistenza, gli incontri con i grandi del suo tempo e gli avvenimenti pubblici e privati che hanno influenzato la sua arte.

Nella prima puntata, che sarà messa on line sabato 3 aprile alle ore 21, si parlerà della nascita e della prima infanzia di Piazzolla a Mar del Plata, del trasferimento a New York con la famiglia, dell’incontro con il mito del tango Carlos Gardel e infine del ritorno in patria, dove avrà inizio la sua carriera di musicista. Il primo video e i successivi saranno disponibili sul canale YouTube di Alba Music Festival, dove è già presente una ricca collezione di eventi musicali, tra cui il video di anteprima di Piazzolla 100 al seguente link: https://youtu.be/7JYrm5j5bQE

Info: www.albamusicfestival.com

Continua l’itinerario virtuale tra alcuni dei luoghi simbolo della vita e dell’immaginario di Cesare Pavese con l’iniziativa online “Io vengo di là” della Fondazione Cesare Pavese dedicata ai luoghi pavesiani, nata in risposta alle chiusure imposte dalla pandemia. È un percorso in 16 tappe, ciascuna affidata a una voce diversa, per raccontare il mondo di Pavese in maniera inedita e personale. Questa domenica sarà proposto il dialogo “La nascita e la storia della Fondazione Cesare Pavese”. Domenica 4 aprile si parlerà della volontà di tramandare la memoria storica di un uomo e di uno scrittore, nel suo paese. Nel giorno di Pasquetta, invece, si parlerà de “I sentieri pavesiani”, le Langhe narrate da Cesare Pavese da scoprire attraverso sentieri panoramici immersi nella natura, fonte di ispirazione dell’intera opera pavesiana.

Info: www.fondazionecesarepavese.it e www.facebook.com/FondazioneCesarePavese

Per chi non ha mai visitato il famoso Museo del Louvre e anche per chi c’è già stato, ecco un’iniziativa interessante per poter ammirare da casa le preziose opere d’arte custodite nelle sue sale. L’intera collezione del museo parigino, composta di oltre 482 mila pezzi, è infatti per la prima volta su un nuovissimo sito web progettato sia per i ricercatori sia per gli amanti dell’arte, il database www.collections.louvre.fr contiene, oltre alle opere del Louvre, quelle del Musée National Eugène- Delacroix, le sculture dei giardini delle Tuileries e del Carrousel e le opere recuperate dopo la II Guerra Mondiale. Il sito, aggiornato regolarmente dagli esperti del museo, offre diversi modi per approfondire le collezioni: ricerche semplici o avanzate e album a tema. C’è poi una mappa interattiva che aiuta i visitatori e consente di esplorare il museo stanza per stanza. Informazioni disponibili in francese, inglese, spagnolo e cinese.

Attività per bambini

Il Mago Sales, alias don Silvio Mantelli, ha organizzato un concorso per bambini che ha come tema le uova di Pasqua. “Dimmi che cosa ti piacerebbe trovare come dono all’interno del tuo uovo e descrivilo con un breve pensierino”. Invia tutto (quesito e pensierino) al Mago Sales, scrivendo unicamente una mail a info@sales.it (non con Messenger, Facebook o WhatsApp). Hai tempo fino a Pasqua, 4 aprile 2021. Il sorteggio di tre premi per ogni categoria verrà fatto in diretta Facebook il 5 aprile alle 18. Verranno sorteggiati tre premi per la categoria adulti e minori (dai 4 agli 11 anni). Info: www.museodellamagia.it

Anche in occasione del “ponte” pasquale, la Cooperativa Montagne del Mare propone una serie di iniziative e attività online per i più piccoli. La grande novità è l’“escape room” del Centro faunistico uomini e lupi di Entracque a cui si potrà partecipare fino a lunedì 5 aprile (due appuntamenti, sabato e domenica alle 17 e alle 21, lunedì 5 aprile alle 17) per vivere un’avventura nelle sei stanze del centro alla ricerca della via d’uscita trovando indizi e risolvendo enigmi. Sabato 3 e lunedì 5, dalle 16, “Kamishibai”, lettura animata del libro per bambini di Martina Guidi “Un posto per Ligabue” e, a seguire, un laboratorio guidato insegnerà ai bambini a costruire il proprio teatrino e a disegnare la propria storia. Domenica 4 aprile alle 16, appuntamento con “Wolf Quiz”, una sfida a colpi di domande per scoprire, attraverso la piattaforma kahoot, il proprio grado di conoscenza del lupo. Info: www.facebook.com/montagnedelmare.coop

Concorsi per tutti

A Racconigi è stata promossa l’originale iniziativa “Conta la Pasqua e vinci”; per partecipare è sufficiente fare acquisti in paese, nel rispetto delle regole previste per la zona rossa, contare i pulcini in piazza Carlo Alberto e stimare quanti sono per vincere bellissimi premi. Nel fine settimana, davanti al castello è stato posizionato un grande uovo con una palla che ospita tanti pulcini di peluche. Ogni 10 euro di acquisti, per un massimo di 150, si riceve una cartolina da compilare con i propri dati e il numero dei pulcini che si presume ci siano nella sfera. I biglietti vanno imbucati nelle apposite urne. Nel caso di servizio a domicilio dei negozi temporaneamente chiusi, possono essere depositati nelle cassette di qualsiasi altro negozio aderente. Il progetto sarà esteso fino all’ 8 maggio per via delle restrizioni. I premi messi in palio sono: tv Samsung da 50 pollici, tablet Lenova da 10 pollici, bicicletta, fotocamera digitale, 5 buoni acquisto del valore di 100 euro e 5 da 50 euro, da spendere nei negozi che aderiscono al concorso.

Info: www.facebook.com/racconigincentro

Valerio Berruti ha ideato un anno fa l’iniziativa benefica “L’abbraccio più forte” impegnandosi a donare un proprio disegno, pastelli a olio e smalto su cartoncino 36x21cm, realizzato appositamente, a chiunque facesse una donazione alla Fondazione Nuovo Ospedale Alba-Bra Onlus. È stato inoltre editato un libro, in edizione speciale "L’abbraccio più forte”. Le opere realizzate per il progetto sono diventate i fotogrammi di un video che è ancora privo di colonna sonora. e Berruti si rivolge ai musicisti di tutto il mondo, lanciando una “social call for music”. Il video de “L’abbraccio più forte” è disponibile e scaricabile dal sito di Valerio Berruti.

La proposta di colonna sonora dovrà essere inedita e della durata minima di 120 secondi (ovvero il tempo in cui scorrono i 768 fotogrammi che compongono il video). Ogni brano dedicato all’iniziativa sarà condiviso sul profilo instagram dell’artista. Info: www.valerioberruti.com

Yepp Langhe, l'associazione che mette insieme i giovani dei paesi della Langa del Barolo e non solo, lancia una proposta di partecipazione a tutti i coetanei del territorio con l'iniziativa che si intitola “Internos, ti mando un vocale”. Yepp Langhe propone un tema con una domanda sul canale web radio di Speaker e chiunque desideri partecipare potrà inviare un vocale su Whatsapp al numero di Yepp Langhe e in maniera semplice e alla portata di tutti. Il podcast è raggiungibile attraverso questo link: spreaker.com/user/yepp. La privacy del partecipante sarà tutelata e verrà lasciata la possibilità di rimanere nell’anonimato. Scopri di più su: www.facebook.com/YEPPLanghe

Scadono lunedì 12 aprile (per gli scritti) e lunedì 10 maggio (per fotografie e abbinamenti parole ed immagini) i termini per partecipare alla 30° edizione del concorso “Parole ed Immagini” di Mellana di Boves. Accanto alle sezioni di poesia e prosa, per ragazzi e adulti, alla satira e agli abbinamenti “parole ed immagini”, ci sono le sezioni fotografiche su temi definiti: “Cavalli, che passione!”, “Mascherine, le protagoniste di questi mesi...”, “Il colore bianco”, “Il nostro futuro, immaginiamo e sognamo”, “Le più belle fotografie del mio cellulare”. In collaborazione con il Comune, il Comitato sta anche organizzando una lettura primaverile online delle opere partecipanti o vincitrici su Facebook. Il video va inviato in modalità Whatsapp al numero su indicato.

Il bando completo del concorso è pubblicato sul sito http://festeggiamentimellana.blogspot.it/.

L’associazione Go Wine lancia la 20° edizione del concorso letterario nazionale “Bere il Territorio” con scadenza per le iscrizioni fissata al prossimo 30 aprile. Il concorso ha l’obiettivo di far crescere la cultura del consumo dei vini di qualità e contribuire, mediante il tema della narrazione, a valorizzare storia, tradizioni, paesaggio, vicende socio-culturali dei territori del vino. I partecipanti dovranno redigere un testo-racconto in forma libera che abbia per tema un viaggio in un territorio del vino italiano, raccontando esperienze, evidenziando il rapporto con i valori cari all’enoturista: paesaggio, ambiente, cultura, tradizioni e vicende locali. Sono previste due categorie, in base a distinte fasce di età: la prima per i giovani dai 16 ai 24 anni; la seconda per tutti i soggetti di età superiore ai 24 anni. Ci sarà inoltre, una sezione speciale riservata agli studenti degli Istituti agrari italiani. Il bando completo è disponibile e scaricabile visitando il sito www.gowinet.it

Sono aperte le iscrizioni per il Premio letterario internazionale di poesia, narrativa, musica saggistica, fotografia “Marchesato di Ceva”, organizzato dal Comitato “La Superba” e patrocinato dal Comune. Possono partecipare autori italiani e stranieri con elaborati in lingua italiana. Tutti gli elaborati partecipanti non verranno restituiti, ma distrutti, mentre gli editi saranno donati alle Biblioteche. Le opere dovranno essere inviate entro il 19 giugno, unitamente alla quota di partecipazione (20 euro). Info: www.facebook.com/Comitato-Per-La-Cultura-la-Superba

La cooperativa sociale Emmanuele e la Parrocchia San Paolo di Cuneo lanciano il “Festival delle Gioia”, iniziativa che si terrà completamente online e che consiste nella raccolta di video “emozionanti” della durata massima di tre minuti che devono presentare qualcosa che possa emozionare chi li guarda: dai TikTok alle barzellette, dai balli alle scenette, dagli aneddoti ai racconti… con ampio spazio alla fantasia e all’originalità.

Tutti i video raccolti verranno proiettati in una o più serate dopo Pasqua nel salone della chiesa e in contemporanea in diretta live sul canale YouTube della Parrocchia San Paolo, quando verranno votati da una giuria che decreterà il video più “emozionante”, vincitore del Festival. Possibile partecipare come singole persone, gruppi di amici, coppie e/o famiglie… insomma, chiunque abbia voglia di divertire ed “emozionare”, anche se non residente nel quartiere San Paolo. Non viene richiesta una particolare competenza tecnica: i video possono essere semplicemente girati con smartphone, tablet o macchina fotografica. Inviare i video entro domenica 11 aprile 2021.

Info: gabriele.farina@emmanuele-onlus.org – sanpaolo@diocesicuneo.it

L’Associazione “Diritti Cittadinanza” ha organizzato il concorso internazionale “La mia vita al tempo del Covid- 19”, dedicato alla poesia, saggio breve, video racconto e fotografia.

Il concorso prevede la selezione di opere divise nelle seguenti sezioni: Green (dedicata ai ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado in Italia o all’Estero) e Open (aperta a tutti residenti in ogni parte del mondo) e si può partecipare entro il 27 maggio. Tramite la poesia, la fotografia o il saggio breve ognuno può raccontare gli effetti che ha prodotto nella società il virus e descrivere i cambiamenti che si sono manifestati, che hanno avuto un duro impatto nelle nostre vite quotidiane, con una crisi dirompente che ha determinato una grande solitudine.

Info: www.diritticittadinanza.it/2021/02/26/concorso-internazionale-la-mia-vita-al-tempo-del-covid/