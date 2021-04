Luca Defilippi saluta lo storico "Miramonti" di Frabosa Soprana: "È stato un viaggio bellissimo"

"È stato un viaggio bellissimo!" - così Luca Defilippi dice addio all'Hotel Miramonti di Frabosa Soprana, diventato negli anni una vera istituzione, un piccolo angolo di paradiso per tutti gli ospiti che negli anni hanno deciso di soggiornarvi.

In queste ore Defilippi rivolge un pensiero a tutti quelli che hanno trascorso una parte della loro vita e del loro tempo libero al Miramonti: "Ho conosciuto persone fantastiche, maturato esperienze che mi hanno fatto crescere. Finisce un pezzo della mia vita.... ma è giunto, per me, il tempo di voltare pagina e andare avanti. Ringrazio tutti: ospiti, collaboratori e tutti quelli che mi hanno fatto maturare esperienze che mi hanno fatto crescere."

Luca Defilippi, insieme al fratello, aveva raccolto il testimone nella gestione dell'hotel, che vanta una storia lunga più di mezzo secolo, iniziata grazie ai nonni nel 1961.

"Auguro tutto il meglio a tutte le persone che hanno reso i miei giorni al Miramonti speciali, per me è giunto il momento di nuove avventure".