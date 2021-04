Manta, dal 7 aprile al via i vaccini in un locale di Cascina Aia

In questi giorni l'Amministrazione comunale di Manta si sta adoperando per allestire un locale di Cascina Aia in cui, a partire da Mercoledì 7 Aprile 2021, verrano vaccinati i primi 60 Mantesi tra i 70 e 79 anni.

L'intera organizzazione è stata possibile grazie alla collaborazione di alcuni medici di famiglia, attraverso il coordinatore dott. Dematteis, che operano sul territorio, con cui è stata condivisa la scelta dei locali.

Accanto ai medici di famiglia che hanno aderito a queste prime giornate di

vaccinazioni, ci sarà un'infermiera professionale e i volontari della delegazione di Manta della Croce Rossa Italiana con un’autoambulanza di supporto.

Come già accaduto per le giornate di preadesione al vaccino, in cui sono stati allestiti dei presidi davanti al Municipio, anche in questa occasione sarà fondamentale il supporto dei volontari e dei dipendenti comunali sia per l'allestimento dei locali che per la presenza effettiva nei giorni di vaccinazione.

I medici di famiglia provvederanno a contattare direttamente i propri pazienti residenti in Manta dando indicazioni sull’ora dell’appuntamento, raccomandandosi di rispettare tali orari al fine di evitare possibili assembramenti.

Un’ipotesi di massima concordata con gli stessi medici prevede altre due giornate adibite alla vaccinazione della prima dose, sempre su chiamata: sabato 17 aprile tutto il giorno e sabato 24 mezza giornata.

Sono stati scelti sia dei giorni infrasettimanali, sia giorni nel fine settimana al fine di consentire ai medici di famiglia anche di proseguire la loro attività ambulatoriale.

Questa collaborazione si ripeterà anche per la somministrazione della seconda dose del vaccino.