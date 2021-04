Rotatorie a Niella Tanaro e Lesegno: sopralluogo del consigliere provinciale Danna per fare il punto sugli interventi

Un momento del sopralluogo in via della fabbriche

Il consigliere Provinciale Pietro Danna, questa mattina, si è recato a Niella Tanaro e Lesegno, insieme ai rispettivi sindaci Gian Mario Mina ed Emanuele Rizzo, per effettuare un sopralluogo molto importante per la sicurezza del territorio.

La prima tappa è stata alla rotatoria vicino al campo sportivo di Niella, che dovrebbe essere rimodulata in modo da permettere un passaggio più agevole dei mezzi pesanti che, troppo spesso, la danneggiano richiedendo conseguenti interventi di ripristino.

Il sopralluogo è poi proseguito in via delle fabbriche per parlare della costruzione della rotatoria prima del cavalcavia autostradale, un'opera di cui si parla da tempo e che andrebbe ad aumentare notevolmente la sicurezza dell'area.

“Ringrazio il sindaco di Niella Tanaro e quello di Lesegno per aver organizzato questo incontro, che è stata occasione utile per fare il punto su due interventi che la Provincia ritengo debba mettere in programma per migliorare la viabilità locale" - spiega il consigliere provinciale, Pietro Danna - "Da un lato il miglioramento della rotonda verso l’autostrada, non più adatta rispetto all’odierno traffico pesante che vi circola, dall’altro la pianificazione di una futura rotatoria a cavallo tra Niella e Lesegno, che servirà a riqualificare l’accesso alla zona industriale. Su entrambi gli interventi c’è buona sinergia tra Amministrazioni comunali e Provincia, e confido che buoni risultati possano essere raggiunti”.

"Sono soddisfatto del cordiale incontro di stamattina con il Consigliere Provinciale Pietro Danna per la visione della rotonda dagli impianti sportivi da modificare, ma soprattutto la grande disponibilità nel risolvere il problema all'ingresso della strada delle fabbriche. Grazie per il suo interessamento che sicuramente porterà buoni frutti" - commenta Gian Mario Mina, sindaco di Niella Tanaro