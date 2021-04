Si è reso necessario l'intervento di una squadra di Vigili del Fuoco di Saluzzo, per domare l'incendio di un autocarro parcheggiato nel cortile di un’azienda in via Torino, nella città del Marchesato.

Per cause ancora in via di accertamento, ma con ogni probabilità accidentali, il mezzo ha preso fuoco poco dopo le 22 di ieri sera, venerdì 2 aprile. Grazie al pronto intervento dei pompieri, chiamati alle 22.10, non si registra alcun danno ad altri mezzi.