Fiamme in una pizzeria di frazione Bosco a Busca

E’ tuttora in corso l’intervento che vede i Vigili del Fuoco impegnati nello spegnimento dell’incendio che ha interessato i locali di una pizzeria di frazione Bosco a Busca.



L’allarme è scattato poco dopo le 20. Le fiamme si sarebbero sprigionate dalla cucina del locale, che si trova al civico 119 di via Cuneo.



Per contenerle stanno operando squadre dei Vigili del Fuoco arrivate dal locale Distaccamento Volontari e dal Comando di Cuneo.