Fontanelle di Boves: auto urta conduttura del gas, tecnici al lavoro per il ripristino

I Vigili del Fuoco del Comando di Cuneo stanno intervenendo in questi minuti in frazione Fontanelle di Boves, sulla strada parellela alla Provinciale, per la messa in sicurezza di una conduttura del gas di un’abitazione privata, urtata e lesionata da un’automobile.



Sul posto stanno già operando i tecnici Italgas, impegnati a riparare il danno e a ripristinare la fornitura, mentre i Carabinieri sono impegnati nella regolazione del traffico.