Garessio, cade nel vano scala e rimane incastrato nella ringhiera

Nel pomeriggio di oggi (sabato 3 aprile) i Vigili del Fuoco del Comando di Cuneo sono intervenuti in località Valdinferno, sopra Garessio, in alta Valle Tanaro, per soccorrere un uomo classe 1965 che, dopo essere caduto nel vano scale di un'abitazione, è rimasto incastrato nella ringhiera.



La squadra dei volontari di Garessio ha stabilizzato il ferito su una barella, per poi affidarlo all’équipe sanitaria giunta con ambulanza ed elisoccorso.