Una Buona Pasqua a tutti gli associati Autotrasportatori iscritti alla FAI Cuneo

La FAI Cuneo, Federazione Autotrasportatori Italiani, sezione di Cuneo, augura a tutti i propri associati e alle loro famiglie un positivo augurio di Buona Pasqua!

“A distanza di oltre un anno, stiamo ancora vivendo un momento particolarmente difficile dove la pandemia sta condizionando negativamente noi stessi, le nostre famiglie e le nostre imprese. Un importante grazie va a tutto il personale sanitario che in questi giorni di Feste continuerà a dare il proprio importante contributo a tutta la nostra comunità assistendo i malati negli ospedali e vaccinando le categorie di persone più deboli”. Queste le parole del Presidente FAI Cuneo Mario Mairone … “Ci aspettano ancora mesi duri dove il settore dell’autotrasporto opererà tra notevoli difficoltà; con impegno e serietà continueremo a fare il nostro lavoro sperando che la situazione torni presto ad una parziale normalità”.

“Vorrei porre l’attenzione sui vaccini che a breve dovranno interessare anche i nostri autisti. Spero vivamente che il Presidente Cirio e l’Assessore alla Sanità Luigi Icardi abbiamo valutato che per i nostri autisti non è possibile fare chiamate settimanali senza una curata programmazione perché la maggior parte di loro parte con il proprio mezzo il lunedì e rientra solo il venerdì sera. Questa programmazione dovrebbe essere pianificata nei fine settimana dove loro sono fisicamente a casa e possono pertanto recarsi nei punti centri che ci verranno comunicati”.

Alberto Giaccardi, Segretario FAI Cuneo “Gli autisti rientrano in azienda per la riconsegna dei mezzi e per il riposo settimanale: le aziende si rendono quindi disponibili per procedere presso la propria sede alla vaccinazione degli autisti e impiegati, raccogliendo la disponibilità manifestata in precedenza da altre realtà produttive”.