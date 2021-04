Assegno Unico Universale, Pd Cuneo: "Una vittoria per tutti. Approvata la legge che introduce il nuovo strumento a sostegno delle famiglie"

La proposta, che fa parte del più generale Family Act, è stata approvata nella serata di martedi 30 marzo, e prevede un contributo mensile a sostegno delle famiglie con figli a partire dal 1 luglio. Come spiega Pierangela Castellengo, referente della segreteria provinciale per il welfare “riguarderá nuclei famigliari con figli di etá compresa tra il settimo mese di gravidanza e il 18esimo anno di etá, con possibilitá di estenderlo fino ai 21 anni. Il contributo verrá erogato come credito d’imposta o direttamente sul conto corrente. Sono previste maggiorazioni per i disabili perché, come ha giustamente sottolineato il segretario CISL, bisogna tenere insieme i due principi base della riforma: equità e universalità, senza penalizzare nessuno!”