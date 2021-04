Volley A2/F: Nell'anticipo la Roma mette la freccia e va al comando! Lunedì è attesa la risposta del Mondovì

L'Acqua & Sapone Roma si riprende il primato, almeno per 48 ore! Le laziali, solide e determinate, superano in trasferta il Volley Soverato con un netto 0-3 (23-25; 21-25; 21-25), al termine di un match per certi versi simile a quello visto all'andata. Nei primi due set, infatti, la formazione calabrese ha tenuto testa alle più quotate avversarie, finendo per soccombere nei minuti finali dei parziali. Emblematico il primo set, con Soverato avanti 23-20, ma che invece di chiudere e portarsi così sull'1-0, finiva per concedere alla squadra dell'ex pumina Sofia Rebora un break di 5 punti consecutivi.

Nel terzo e ultimo set, invece, la Roma ha saputo mettere al sicuro il risultato sin dalle battute iniziali, prima di registrare un disperato tentativo di rimonta da parte delle padrone di casa. A parità di match giocati, dunque, è l'Acqua & Sapone Roma a guidare la classifica della Pool Promozione, con due punti di vantaggio rispetto la Lpm Bam Mondovì. Lunedì le Pumine di Delmati proveranno a tornare in testa, ma dovranno superare un ostacolo ostico come il Cuore di Mamma Cutrofiano. Ecco il quadro degli impegni e la classifica aggiornata:

2^ GIORNATA DI RITORNO – POOL PROMOZIONE

Volley Soverato A&S Roma 0-3 Eur. Pinerolo S.G. Marignano Rinv. Sigel Marsala Cbf Macerata 3-2 Cdm Cutrofiano Lpm Mondovì - Meg. Vallefoglia G.W. Sassuolo -

LA CLASSIFICA DI POOL PROMOZIONE

Pos Squadra Gare giocate Punti 1 A&S Roma 4 53 2 Lpm Bam Mondovì 4 51 3 Meg. Vallefoglia 2 44 4 Cbf Macerata 5 43 5 Eur. Pinerolo 3 42 6 Sigel Marsala 4 40 7 Cdm Cutrofiano 4 38 8 G.W. Sassuolo 3 34 9 S.G. Marignano 2 33 10 Volley Soverato 5 33