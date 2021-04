Bra, nuova segnaletica in stazione. Ma qualcosa… è andato storto

Tra la nuova segnaletica installata alla stazione ferroviaria di Bra, qualcosa è andato storto.

Capita che sul marciapiede del binario 1, in cima alla scala di arrivo dalle altre banchine, sia presente un cartello… a scritte invertite. Infatti, per chi se lo trova di fronte, le frecce indicano la direzione esatta, mentre le diciture sono al rovescio.

Peccato che la segnaletica in questione comprenda anche i segni tattili per i non vedenti e questa anomalia potrebbe creare serie difficoltà agli utenti.

La svista non è passata inosservata sui social, dove è stata prontamente evidenziata. Ora non resta che attendere l’intervento da parte degli organi competenti.