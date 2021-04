Volley femminile B2: Ubi Banca Bosca Cuneo sconfitta nel derby, L'Alba Volley si impone per 3-1

Si chiude con una sconfitta il girone di ritorno della Serie B2 dell’UBI BANCA BOSCA CUNEO.

Nel recupero della settima giornata del girone A1, le biancorosse hanno ceduto il passo a L’Alba Volley nell’atteso derby della Granda.

All’Ex Media 4 di via Bassignano, grande equilibrio nelle fasi iniziali, con la frazione che solo nelle fasi finali viene chiusa in favore delle ospiti (22-25). Reazione di orgoglio delle cuneesi che al rientro in campo pareggiano i conti con un buon margine di distacco (25-16). Copione analogo nel terzo e nel quarto set, non solo per l’andamento del punteggio ma anche per il risultato finale (21-25 / 21-25) che ha visto primeggiare le albesi sino al 3-1 finale.

«Si chiude con il derby la prima e forse unica fase del campionato: c’è molto rammarico per il cambiamento di regolamento in corsa – commenta Liano Petrelli, coach UBI BANCA BOSCA CUNEO –, avremmo giocato con molto piacere le sei gare in programma, ma la B2 si interrompe qui. Nella prima frazione del derby con Alba ci hanno sicuramente innervosito alcune decisioni arbitrali, ma abbiamo ben recuperato nel secondo set ed abbiamo giocato alla pari nel terzo e nel quarto. Un ottimo segnale da una giovane squadra che ha sempre voglia di lottare. Nel segnalare i positivi gli innesti di Caprioglio e Sordo, colgo l’occasione per fare un applauso a tutte le ragazze che si sono sempre fatte trovare pronte. Continueremo gli allenamenti, augurandoci sviluppi positivi. Proseguiamo questa breve stagione che ci ha visti protagonisti di una buona crescita corale, speriamo di poter avviare nuovamente i campionati giovanili dove potremmo continuare il percorso intrapreso».

SERIE B2 (girone A1) – recupero settima giornata

UBI BANCA BOSCA CUNEO – L’ALBA VOLLEY 1-3 (22-25 / 25-16 / 21-25 / 21-25)

UBI BANCA BOSCA CUNEO: Candela (C), Monge, Montabone, Moschettini, Battistino, Baldizzone, Sordo, Giuliano, Andeng, Ulligini, Scialanca (L), Caprioglio, Bernardi, Gay (L).All. Petrelli. Vice All. Cavallera.

CLASSIFICA

Normac AVB Genova 19, Serteco V.School Genova 18, Acqua Calizzano SV 16, Libellula Area Bra 15, L’Alba Volley 14, UBI Banca Bosca Cuneo 8.