Volley maschile A2: il programma di Gara 2 degli ottavi di finale playoff

In Serie A2 Credem Banca è tempo di Gara 2 degli Ottavi di Finale Play Off. Alle 19.30 di oggi, sabato 3 aprile, Cantù ospita Santa Croce, mentre alle 17.00 di domenica 4 aprile al PalaGrotte va in scena Castellana Grotte – Brescia.

Nell’anticipo di sabato al PalaFrancescucci, Pool Libertas Cantù in campo con l’intento di bissare il successo di Gara 1, Kemas Lamipel Santa Croce in Lombardia per riscattare il passo falso del PalaParenti e portare la serie alla “bella” (eventuale Gara 3 mercoledì 7 aprile alle 19.00).

Nell’incontro di domenica, in programma al PalaGrotte, i padroni di casa della BCC Castellana Grotte hanno bisogno di un successo per rimanere in corsa nella serie dopo la falsa partenza di Gara 1 in Lombardia al Centro Sportivo S. Filippo (eventuale Gara 3 mercoledì 7 aprile alle 20.30). Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia in Puglia con un match ball da sfruttare dopo la vittoria per 3-0 confezionata nel posticipo di lunedì.

Gara 2 Ottavi di Finale A2 Credem Banca

Sabato 3 aprile 2021, ore 19.30

Pool Libertas Cantù – Kemas Lamipel Santa Croce

Domenica 4 aprile 2021, ore 17.00

BCC Castellana Grotte – Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia

Risultati di Gara 1

Kemas Lamipel Santa Croce-Pool Libertas Cantù 1-3 (20-25, 22-25, 25-22, 22-25)

Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia – BCC Castellana Grotte 3-0 (25-21, 26-24, 25-17)