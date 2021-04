A Sommariva Perno un centro vaccinale per otto comuni del Roero

In foto i gazebo per l'accoglienza

Sommariva Perno mette a disposizione i locali di "MondoGiovani", in località Maunera (zona Centro Sportivo del Roero), come sede di un centro vaccinale.



Realizzato in accordo con l'Asl Cn2, il progetto vede il coinvolgimento di 8 comuni: oltre a Sommariva Perno (capofila), si tratta di Baldissero, Corneliano, Monticello, Piobesi, Santa Vittoria, Montaldo Roero e Pocapaglia. Interessato un bacino di utenza di oltre 16mila abitanti



Si partirà con due postazioni per l'inoculazione, con la possibilità di arrivare a quattro, in base a quella che sarà la disponibilità dei vaccini.



Il servizio sarà garantito da 10 medici di famiglia che saranno coordinati dal dottor Luciano Bertolusso, medico di famiglia sommarivese, mentre sarà il professor Bruno Frea di Corneliano d'Alba a coordinare altri sette medici volontari e una quindicina di sanitari resisi disponibili.



Ancora più numerosi i giovani volontari di ogni Comune coinvolto che, coordinati dal Comune di Sommariva Perno, hanno dato la propria disponibilità per la gestione dei dati informatici. La Protezione Civile si occuperà invece dell'accompagnamento, dell'accoglienza e del servizio d'ordine.