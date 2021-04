Si vaccina anche a Pasqua. La Granda è terza in Italia per nuovi casi ogni 100mila abitanti

Vaccinazioni anche oggi, giorno di Pasqua, in provincia di Cuneo. Stamattina siamo stati alla tendostruttura del Movicentro, dove l'attività era in pieno svolgimento. Ieri si è superata la soglia di 19mila persone vaccinate in Piemonte. L'obiettivo dichiarato è di arrivare, a breve, alle 20mila al giorno.

La prima dose è stata somministrata al 12,73% della popolazione, mentre la seconda al 7,37%.

Da giovedì 8 aprile chi ha un'età compresa tra i 60 e i 69 anni potrà prenotare il vaccino anti covid. Sono inclusi coloro che sono nati nel 1961. La preadesione alla campagna vaccinale avverrà attraverso il portale regionale ilpiemontetivaccina.it.

Continua anche l'aggiornamento sull'andamento della pandemia in Italia, con il focus sulle province, reperibile al link https://public.flourish.studio/story/722265/

Rispetto alla fine di marzo (il 29), la Granda è in leggero miglioramento. Dopo essere stata la peggiore, con 440 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni, ieri 3 aprile era al terzo posto, con 381. Numeri, comunque, per tutta la Regione, da piena zona rossa.

Anche e soprattutto per i ricoveri. A ieri erano 369 i posti di terapia intensiva. Un calo di 9 unità nelle 24 ore ma comunque un +3% nei sette giorni. La percentuale di occupazione dei posti letto è al 59%.

3819 i ricoveri nei reparti Covid, con un - 45 nelle ultime 24 ore ma comunque un +1% negli ultimi sette giorni. La percentuale di occupazione è del 66%. Siamo la peggior regione d'Italia, con 89 ospedalizzati ogni 100mila abitanti. L'Emilia Romagna, al secondo posto, ne ha 71. 66 la Lombardia, terza.