Intervento dei vigili del fuoco di Saluzzo e dei volontari di Savigliano a Marene, in via Pellaverne, per l'incendio di una bombola di gas GPL collegata ad un barbecue.

Nella casa si strava grigliando per il pranzo di Pasqua, quando improvvisamente la bombola ha preso fuoco. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area.