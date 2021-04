Incontro con il mondo del lavoro per gli studenti delle quinte dell'Arimondi Eula di Savigliano e Racconigi

Interessante incontro on line per le classi quinte dell’I.I.S. Arimondi Eula delle sedi di Savigliano e Racconigi nell'ambito dell'orientamento in uscita relativo al mondo del lavoro.

Grazie alla padrona di casa, Mariella Carta dell'informa lavoro saviglianese, diversi professionisti hanno potuto presentare percorsi specializzati per un immediato ingresso nel mondo del lavoro. Il periodo post Covid richiederà nuove professionalità e presenterà nuovi sbocchi lavorativi. I rappresentanti di Confindustria e Confcommercio hanno sottolineato quanto la valorizzazione del proprio talento sia alla base della costruzione del proprio futuro. Avere consapevolezza dei bisogni professionali, coltivare le competenze psico attitudinali, innovazione sostenibile… sono solo alcuni dei concetti proposti. Il rappresentante della Coldiretti poi ha puntato su un mondo che ha visto crescere del 14% le aziende del territorio con un accenno particolare a agri asili e agriturismo. La confartigianato ha solleticato l'attenzione con le nuove figure emergenti di mastro birraio e esperti in meccatronica.

L’incontro è stata organizzato e coordinato dalla prof.ssa Valentina Bosio funzione strumentale per l’orientamento in uscita.

Un ringraziamento ai graditi ospiti da parte del Dirigente Scolastico prof. Luca Martini.