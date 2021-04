Volley A2/F: Pasqua nel Salento per la Lpm Bam Mondovì! Le Pumine sono arrivate in Puglia e domani affrontano la delicata sfida contro il Cutrofiano

Quarta trasferta di Pool Promozione per la Lpm Bam Mondovì, che domani pomeriggio (ore 16:30) renderà visita al Cuore di Mamma Cutrofiano. Una sfida delicata per due formazioni dallo stato d’animo differente, ma accomunate dalla grande voglia di centrare l’obiettivo della vittoria. Le Pumine, reduci dalla confortante affermazione in casa del Volley Soverato (1-3), vogliono restare attaccate saldamente alla prima posizione e visto il successo ottenuto ieri dall’Acqua & Sapone Roma, dovranno necessariamente fare punti anche nel Salento.

La squadra di coach Antonio Carratù, invece, è alla ricerca della prima vittoria in questa Pool Promozione. Nelle quattro gare disputate fino a questo momento dal Cutrofiano, infatti, sono giunte altrettante sconfitte. Un solo punto all’attivo, peraltro pesante, conquistato in casa dell’Eurospin Pinerolo (3-2). Cuore di Mamma che probabilmente sta pagando a caro prezzo l’infortunio occorso alla schiacciatrice Jessica Panucci, la cui assenza nel match di domani è data per certa. Sarà a disposizione, invece, nonostante le non perfette condizioni fisiche, Giorgia Quarchioni, che ieri ha festeggiato il suo compleanno.

La ventiseienne schiacciatrice di Recanati stringerà i denti e cercherà di dare il suo contributo alla squadra. Per il resto, scelte piuttosto obbligate per coach Carratù, che punterà soprattutto sulla forza dell’opposto cubano Simon Liannes Castaneda. Nel match dell’andata la Lpm si è imposta per 3-0, ma soprattutto nel primo set ha dovuto sudare tanto prima di avere la meglio (32-30) sulle avversarie. Le Pumine sono partite questa mattina verso la Puglia con un volo da Milano Malpensa. Nel primo pomeriggio è previsto l’arrivo presso l’hotel Hermitage di Galatina, sede del ritiro monregalese.

Questa mattina, intanto, al momento della partenza da Mondovì, la squadra "rossoblù" ha ricevuto il caldissimo saluto da parte degli Ultras Puma, che con striscioni, bandiere e cori hanno incitato le Pumine. La gara sarà diretta da una coppia di arbitri campani: Luigi Pasciari (Nola), che proprio oggi festeggia il suo 37 compleanno e Antonio Capolongo (Avellino). Prevista come di consueto la diretta streaming della gara sul canale LVF-TV. Al PalaCesari di Cutrofiano il fischio d’inizio è fissato per le ore 16:30. Dalla redazione di Targatocn.it un sincero augurio di una serena Santa Pasqua.