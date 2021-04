Pasqua 2021: Alberto Cravero suona la Baudetta dal campanile di Borgata Serre Foresti in Valle Maira [VIDEO]

Alberto Cravero abita in borgata Serre Foresti, in Valle Maira, cui si arriva prendendo un vallone da San Damiano Macra. Come già per la Pasqua 2020, anche in questo 2021 ancora contrassegnato dalla pandemia, ha voluto suonare la Baudetta, lo scampanìo, secondo ritmo e melodia codificate, delle campane a festa.

E' salito sul campanile della chiesa della borgata, che si trova a poche decine di metri dalla sua abitazione e, armato di due martelli, ha suonato le campane a festa. Ci ha mandato il video per condividerlo con i lettori di Targatocn. L'audio non è dei migliori, causa vento e posizione del telefono per registrare, ma l'intenzione, al contrario, lo è.