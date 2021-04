Cuneo Volley verso i playoff: "Anduma Cüni!" (VIDEO)

Il Cuneo Volley ha lanciato il video dedicato ai Play Off A2 Credem Banca, che vedrà protagonista la prima squadra Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo.

Dopo aver chiuso la Regular season al 3° posto, i biancoblù inizieranno la loro “corsa” nei playoff partendo direttamente dai Quarti che li vedranno ospitare la Conad Reggio Emilia domenica 11 aprile. Gara 2 in programma mercoledì 14 aprile a Reggio Emilia ed eventuale Gara 3 nuovamente a Cuneo domenica 18.

Il video è un ringraziamento per la Città, per tutti i sostenitori del Club, i tifosi e i volontari che anche in questa stagione “a porte chiuse” sono stati al fianco della società e della squadra.

CLICCA QUI PER IL VIDEO