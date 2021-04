Cavallermaggiore: l’asilo Borrone pronto per la riapertura

All’asilo Borrone di Cavallermaggiore tutto è pronto per la riapertura delle attività dopo Pasqua. Già dopo la primavera del 2020, in seguito ai provvedimenti governativi, sono stati predisposti a settembre 2020, i protocolli di contenimento Covid-19 che hanno interessato i bimbi, i genitori ed il personale oltre ad una ri-organizzazione degli spazi funzionale all’applicazione dei protocolli.

Come in molte realtà scolastiche, nel febbraio 2021 anche il Borrone è stato interessato da casi di positività Covid-19 che hanno riguardato bimbi e personale: “In tale situazione abbiamo operato applicando rigorosamente i provvedimenti dell’ASL competente (con la sospensione via via delle attività didattiche per le sezioni interessate)”.