Ondata di freddo e vento fino al prossimo weekend: prosegue il periodo di siccità

L' ondata di freddo per l'Italia potrebbe terminare verso il finire della settimana. Infatti l'espansione dell'anticiclone porterebbe un rialzo graduale delle temperature. Tali correnti saranno ancora inserite in un contesto di bassa pressione sulle regioni del Nord, con possibili piogge sul Nord Ovest nel weekend in un contesto più mite. Oggi pomeriggio venti molto forti sui rilievi settentrionali del Piemonte mentre domani venti con raffiche oltre i 60 Km/h su Liguria di ponente.