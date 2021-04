"Tante città del mondo vorrebbero la nostra piazza Europa: ecco perché la difenderemo"

Gentile Direttore,

piazza Europa è la piazza che tante città nel mondo vorrebbero avere o costruire. Ecco perché la difenderemo.

Ho già spiegato perché non ritengo utile fare della piazza un parcheggio sotterraneo. In Consiglio comunale, con buon senso e analisi precise, Consiglieri Comunali di destra e di sinistra hanno elencato nel dettaglio tutti i motivi di una scelta sbagliata e stupida del Sindaco e della Giunta.

In un mondo che vive una crisi ambientale senza precedenti, le città sono in prima linea nella lotta all’inquinamento e al surriscaldamento globale. Hanno capito da tempo che il loro contributo fondamentale è: più verde in città. Un grande investimento!

Quindi se la piazza Europa così com’è non ci fosse andrebbe costruita. Molti capoluoghi fanno della piantumazione di un albero in centro un motivo di orgoglio! Noi abbiamo una piazza che è non solo un simbolo ma un polmone verde! E vorrebbero raderla al suolo!

Anche solo per questi motivi va difesa. Ci impegneremo per difenderla e per ristrutturare ogni sua parte oggi consumata dal tempo.

Grazie,