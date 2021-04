A Carrù seconda giornata vaccinale per gli over 80

"Per merito della professionalità del personale medico-sanitario e amministrativo dell'Asl di Mondovì, guidato dal direttore del distretto dott. Enrico Ferreri, e dell'intervento del gruppo di Protezione Civile e dei Volontari del Soccorso di Clavesana, che ringrazio, tutto si è svolto per il meglio" - commenta il sindaco, Nicola Schellino - "Un ringraziamento inoltre va alla Giunta Comunale, presente al completo per prestare assistenza e supporto alle operazioni. Abbiamo confermato la nostra disponibilità per il proseguimento sul territorio dei prossimi appuntamenti di vaccinazioni per le varie categorie di età. È infatti fondamentale fare tutto il possibile per accelerare le vaccinazioni."