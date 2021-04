A Manta buoni sconto per gli acquisti di prossimità: nasce il portale "Spesa in Comune"

Prosegue l’attività di sostegno al commercio dell’amministrazione comunale di Manta.

Già lo scorso anno il sindaco e la Giunta si sono impegnati per promuovere il commercio di vicinato attraverso la realizzazione del portale online di “Spesa in Comune”, sito di e-commerce grazie al quale chiunque può fare la spesa da casa e vedersela consegnata direttamente a domicilio. Nell’ambito di questa attività di sostegno al commercio, il sindaco e la Giunta hanno pensato ad una nuova iniziativa per l’anno 2021, a cui hanno aderito 23 esercizi commerciali mantesi.

Si tratta della realizzazione di carnet “Buoni sconto” che verranno distribuiti direttamente dai commercianti ai propri clienti, a partire da oggi martedì 6 aprile. I buoni sconto presenti nel carnet saranno utilizzzabili fino al 31.12.2021.

L’assessore al commercio Ivana Casale dichiara: ”Si tratta di un’iniziativa che si propone di favorire l’incontro tra consumatori e commercianti mantesi. Per questi ultimi i “carnet buoni sconto” dovrebbero avere la funzione di moltiplicatore della clientela, mentre per i consumatori è una buona occasione per fare acquisti negli esercizi mantesi aderenti all’iniziativa ad un prezzo scontato. Si sta creando sul territorio una buona rete di collaborazione tra i commercianti mantesi e questo non può che essere una nota positiva nonostante il periodo di grande sofferenza pertutto il settore economico. Mi auguro che questa iniziativa possa essere di supporto ai nostri commercianti e pertanto invito tutti a fare acquisti a Manta...dove la spesa conviene!”