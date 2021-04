Alba, addio a Ignazio Ragusa, titolare del Bar Cristallo di corso Langhe

Ignazio Ragusa, in un'immagine tratta dal suo profilo Facebook

Si è diffusa in città da pochi minuti, suscitando grande impressione nelle molte persone che lo conoscevano, la notizia della scomparsa di Ignazio Ragusa, figura molto nota nella capitale delle Langhe, dove da anni gestiva la Pasticceria Cremeria Cristallo di corso Langhe, nel quartiere Moretta.



Cinquantun’anni, Ragusa si è spento all’ospedale di Verduno, dove ormai da diverse settimane stava lottando una strenua battaglia contro il Covid-19. La malattia non gli ha purtroppo dato scampo. Nel pomeriggio di oggi, martedì 6 aprile, è giunta la resa che i familiari e i tanti amici dell’uomo speravano non dovesse arrivare.