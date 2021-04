Anche per il 2021 l'amministrazione di Villanova Mondovì adotta importanti misure a sostegno delle attività commerciali

Negli giorni scorsi, i titolari delle attività del comparto ristorazione del comune di Villanova Mondovì , in particolare bar, ristoranti e pizzerie hanno scritto una lettera indirizzata al sindaco, Michelangelo Turco, chiedendo di “intervenire sui tributi comunali” per “dare la possibilità di continuare a resistere e non tirare giù la serranda” (leggi qui ).

“Dopo esserci confrontati in Giunta abbiamo immediatamente convocato il nostro gruppo consiliare per analizzare la richiesta e decidere insieme quali misure attuare".- dichiara il sindaco, Michelangelo Turco - "Ricordo, a questo riguardo, che già nel 2020 avevamo garantito uno sconto di 3 mesi sulla tariffa rifiuti a tutte le attività in questione, ponendoci tra i primi Comuni della zona per riduzione delle imposte alle attività”.